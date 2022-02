Um trabalhador de 41 anos morreu soterrado enquanto trabalhava em uma empresa de cerâmica, nesta terça-feira (22), na área rural de Catalão, em Igaratinga.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima fazia a manutenção em uma esteira de transporte de barro, quando parte da camada de terra caiu sobre ele.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima estava apenas com parte do crânio exposta. Após a retirada da vítima, a equipe médica da Unidade de Suporte Avançado do Samu, constatou o óbito.

Os bombeiros informaram que a ocorrência foi de grande complexidade e durou mais de 3 horas.