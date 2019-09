No centro da capital federal, trabalhadores aproveitam o sábado (14) para tirar dúvidas e para verificar se já receberam os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Os repasses dos até R$ 500 começaram a ser feitos nessa sexta (13) pela Caixa Econômica Federal para quem nasceu em janeiro, fevereiro, março ou abril e têm conta poupança no banco. Neste (14), as agências da Caixa, em todo o país, ficaram abertas das 9h às 15h, para o saque automático do dinheiro.

A trabalhadora autônoma Rosilene da Silva, 52 anos, é uma das beneficiadas. “Vou sanar algumas dívidas, é uma ajuda boa mesmo. Estou inclusive com as minhas contas de água e luz atrasadas”, diz.

A diarista Eliane Lima, 35 anos, também foi à agência para, com o dinheiro do FGTS, garantir o pagamento de algumas contas: “Aparece conta e a gente tem que pagar. Já dá para pagar alguma conta extra”.

O autônomo Marcelo Pereira, 48 anos, foi à agência da Caixa para tirar dúvidas. Ele receberá os recursos somente no dia 27, na próxima liberação, mas já faz as contas do que poderá fazer com o dinheiro. “Vou pagar algumas dívidas, vai ajudar”, afirma.

Para facilitar o saque, além de abrir neste sábado, a Caixa também vai trabalhar com horário estendido por duas horas nas próximas segunda (16) e terça-feira (17). Assim, as agências, que normalmente abrem às 11h, vão iniciar o atendimento às 9h.

Já as que abrem às 10h iniciarão os trabalhos às 8h e as que abrem às 9h atenderão a partir das 8h e terão uma hora a mais ao final do expediente. No caso de agências que abrem às 8h, serão duas horas a mais ao final do expediente normal.

Depósito automático

A Caixa começou a fazer o depósito automático para quem tem conta poupança, seguindo calendário do mês de nascimento. Os próximos a ter acesso ao saque são os nascidos em maio, junho, julho e agosto, no dia 27 de setembro. Em seguida, no dia 9 de outubro, será a vez de os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Os clientes da Caixa que têm conta corrente podem fazer o pedido de crédito por meio dos canais de atendimento.

Segundo o banco, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança. Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais disponibilizados pela Caixa.

Além das agências bancárias, a Caixa disponibiliza os seguintes canais de atendimento: o aplicativo do FGTS, a página na internet, o Internet Banking Caixa e o telefone 0800 724 2019.

Para aqueles que não têm conta poupança na Caixa, aberta até o dia 24 de julho de 2019, ou conta-corrente, o calendário começa no dia 18 de outubro, para os nascidos em janeiro, e vai até 6 de março de 2020, para os nascidos em dezembro.

