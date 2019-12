Uma equipe do posto de saúde Álvaro Bezerra de Menezes está percorrendo o comércio central de Formiga, desde o dia 3 deste mês, para vacinar os trabalhadores contra diversas doenças. O objetivo é completar o cartão de vacina dos formiguenses.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a equipe passa no comércio um dia antes avisando sobre a vacinação e pede para que os trabalhadores apresentem os cartões de vacinas.

Já foram aplicadas doses de tríplice viral, hepatite, tétano e febre amarela. Cerca de cem pessoas receberam as vacinas. “A busca no comércio terá uma pausa a partir da semana que vem, com o intuito de não atrapalhar os comerciantes nos trabalhos de fim de ano. A ação será retomada em janeiro”, informou a pasta.

A técnica de enfermagem responsável pelo trabalho é Maria Aparecida Gondin Gomes. Ela conta com o auxílio da agente de saúde Franciele da Silva Xavier.