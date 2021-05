Se, no lado dos patrões, a possibilidade de reu-tilização do recurso das reduções de jornadas e salários e das suspensões contratuais temporárias de trabalhadores é uma “mão na roda” para aplacar os efeitos econômicos da pandemia, na ponta dos empregados a situação é um pouco diferente.

Embora reconheçam a importância da MP 1045, assim como fizeram em relação à MP 936, do ano passado, para preservação de postos e ocupações em meio à pior crise de que se tem notícia, eles temem que, aliada às seguidas perdas advindas da reforma trabalhista, a medida reeditada prejudique ainda mais uma série de categorias.

“Entendemos que trata-se de uma situação emergencial, até mais que no ano passado, que essas soluções são necessárias para tirar um pouco da pressão sobre o setor econômico. Afinal, esse abre e fecha tem causado um impacto muito grande e custado empregos”, afirma o presidente do Sindicato dos Empregados do Comercio em BH e Região, José Clovis Rodrigues.

“Mas, como sabemos que no Brasil as condições não são boas para o trabalhador, ainda mais depois da reforma trabalhista, e que os empregados têm dado a maior cota de sacrifício na pandemia, temos que ficar atentos para que essas mudanças sejam somente emergenciais mesmo. E que não sirvam de desculpa para precarizar ainda mais a situação dos trabalhadores”, acrescenta.