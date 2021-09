O município de Formiga e a Emater-MG mantém um convênio ativo há 66 anos e, durante esse período, muitos produtores rurais têm sido atendidos e acompanhados pelos técnicos da empresa, trazendo muitos benefícios para o produtor e para o município.

Essa parceria tem ajudado também os estagiários do Unifor-MG, que prestam serviço no Banco Municipal de Alimentos (BMA), a vivenciar na prática, a teoria repassada em sala de aula.

Na terça-feira (14) foi iniciado o trabalho de recuperação e preservação do solo por meio da locação dos pontos das curvas em nível, para a construção de terraços na propriedade do senhor Stênio Marcos, no distrito de Pontevila.

O trabalho foi realizado pelo coordenador técnico regional da Emater-MG de Divinópolis, Lamartine Weliton Branquinho, pelo extensionista agropecuário do escritório da Emater-MG do município de Formiga, Mozair José Pinto, com a participação das estagiárias Débora Rabelo, Francielly Souza, Rafaella Mizeranni e Maria Geralda, do curso de engenharia agronômica e Cláudia Leal do curso de ciências biológicas do Unifor-MG.