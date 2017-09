O trabalho “Educação Ambiental como Modeladora de Atitudes de Produtores Rurais: o Caso do Programa Vida Nova Rio Formiga” será apresentado no Congresso Nacional de Meio ambiente. O evento será realizado de 26 a 28 deste mês, em Poços de Caldas.

A pesquisa foi desenvolvida pelo aluno Isac Eustáquio da Silva, do 8º período de ciências biológicas, sob a orientação da professora Cláudia de Oliveira Gonçalves Nogueira. A docente destacou que a participação de professores e alunos do Unifor-MG em congressos nacionais oportuniza o intercâmbio com profissionais e acadêmicos de vários estados do país.

“Essa oportunidade faz com que o professor e, principalmente o aluno, faça contato com outros pesquisadores e viabiliza a troca de informações importantes acerca de projetos a serem desenvolvidos. Também possibilita a observação sobre o nível dos trabalhos expostos”, explicou.

De acordo com Cláudia, ao participar desses eventos, o aluno se sente valorizado e, juntamente com o professor orientador, sente-se integrado aos trabalhos acadêmicos.