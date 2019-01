Nessa quarta-feira (2), a Diretoria de Comunicação lançou o segundo vídeo do projeto “Ações em cena”, no site oficial da Prefeitura

O objetivo da proposta é mostrar as principais atividades e obras promovidas pela administração municipal em 2018.

O segundo vídeo traz os trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, que tem à frente o secretário José Ronaldo do Couto. O primeiro vídeo foi sobre a Secretaria de Desenvolvimento Humano e já foi veiculado no site da Prefeitura. Outros serão divulgados ao longo deste mês. Eles mostrarão as atividades das secretarias de Gestão Ambiental, Educação e Esportes, Saúde, Desenvolvimento Econômico e Cultura, além do Saae.

Depois, será gravado um único vídeo exibindo os trabalhos das secretarias de apoio, como Gabinete, Fazenda, Regulação Urbana e também Procuradoria e Controladoria. As ações realizadas ao longo de 2018 são apresentadas pelo prefeito Eugênio Vilela e os respectivos secretários.

Para o diretor de Comunicação, Marden Lima, o projeto vem cumprir a responsabilidade de divulgar as principais ações desenvolvidas no ano passado, através de meios adequados, eficientes e com baixo custo.

Além do site da Prefeitura, o vídeo está no Youtube.