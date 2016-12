Gleiton Arantes

No domingo (1º), serão realizados os tradicionais jogos entre os Solteiros Foot Ball Club x Recreação Esportiva dos Casados. As partidas ocorrerão no Campo do Estrelinha, no bairro Engenho de Serra.

O torneio, que chega neste ano a 48ª edição, é o segundo maior clássico da cidade e o primeiro em disciplina. Criado pelo senhor Arnir Augusto das Chagas (in memorian), hoje patrono do evento, a competição é organizada pela Cofaes.

O jogo entre as equipes A e B ocorrerá às 14h30. No intervalo da partida, haverá cobrança de pênaltis entre senhoritas e senhoras. Às 16h, o público poderá conferir as apresentações da rainha e princesa do futebol.

Os interessados em ajudar o Asilo poderão levar um litro de leite no dia do evento.

No ano passado, o jogo da equipe A terminou com vitória dos casados por 2x1. O time dos casados foi campeão pelo terceiro ano consecutivo.

Já na partida da equipe B, o time dos solteiros venceu o dos casados nos pênaltis, por 5x4.