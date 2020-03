A AB Nascentes das Gerais informa que a partir desta quinta-feira (19), em virtude das obras de duplicação da MG-050 no perímetro urbano de Piumhi, ocorre desvio de tráfego na altura do km 265, mais 500, para ambos os sentidos.

A medida é necessária para a execução das obras estruturais das passagens inferiores de veículos e pedestres.

As obras de duplicação em Piumhi, do km 264 ao km 267, contemplam a implantação de duas passagens inferiores de veículos e pedestres: uma no km 265 mais 500 para travessia da rua João Pinheiro, e outra no km 266 mais 500, próxima ao Posto Centenário.

A concessionária solicita aos motoristas que mantenham a atenção e respeitem a sinalização e os limites de velocidade no trecho em obras.