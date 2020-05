A AB Nascentes das Gerais informa que a partir dessa segunda-feira (11), em virtude das obras de duplicação da MG-050 na região de Divinópolis, ocorrerá desvio de tráfego na altura do km 116+500, para ambos os sentidos. A medida é necessária para a execução das escavações para construção da passagem inferior de veículos e pedestres.

Neste ponto da rodovia, próximo à empresa MBL, também serão implantados redutores de velocidade para garantir a segurança dos usuários e dos trabalhadores que atuam neste segmento da obra. A previsão é de que este desvio funcione por aproximadamente quatro meses.

As obras de duplicação na MG-050, do km 115+600 ao km 117+750, contemplam a implantação de retorno operacional em dois níveis no km 116+500, com a execução de uma passagem inferior de veículos e pedestres.

A concessionária solicita aos motoristas que mantenham a atenção e respeitem a sinalização e os limites de velocidade (40 km/h) no trecho em obras.