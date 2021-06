O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) divulgou um comunicado informando que, nesta quinta-feira (1), haverá a interrupção do tráfego em um trecho da rua Lassance Cunha com a esquina da avenida Paulo de Brito, até a rua Eurico José Soares, para as obras de ligação da rede de esgoto.

O trânsito será interditado a partir das 7h30 e os trabalhos serão feitos durante todo o dia.

Confira o mapa do trecho em obras:

Reprodução/Decom via Google Maps