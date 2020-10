Redação Últimas Notícias

Desde as 6h da manhã desta quinta-feira (1º), policiais militares e civis estão nas ruas de Formiga para cumprir mandados de apreensão de menores e de busca e apreensão de materiais ilícitos, tendo como alvos infratores envolvidos em diversos delitos.

Além de viaturas, um helicóptero está sendo usado na ação. Policiais penais também estão compondo a Operação denominada “Thunderbolt”.

Uma coletiva com a imprensa está marcada para as 10h na sede do Ministério Público de Formiga, órgãos que também está envolvido na operação, quando serão repassados detalhes do trabalho realizado e informado o balanço de prisões e apreensões.