Da Redação

A motivação da tentativa de homicídio ocorrida na manhã dessa terça-feira (8), em Formiga foi o tráfico de drogas, segundo informou o 63º Batalhão da Polícia Militar.

A vítima, uma jovem de 16 anos, que possui diversas passagens pela polícia, foi alvejada com cinco tiros, na rua José Francino, na Vila Padre Remaclo Fóxius. O crime foi cometido por um adolescente de 15 anos, conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

O crime ocorreu por volta das 9h e os tiros disparados atingiram a perna, o braço, o abdômen e o peito da adolescente.

Ao Últimas Notícias, familiares da vítima informaram que o menor teria usado a arma do irmão dele para cometer o crime.

A Polícia Militar segue rastreamento para localizar o suspeito e solicita à comunidade, caso tenha alguma informação sobre o menor, repassar de forma anônima nos telefones 190 e 181.

Ainda segundo os familiares da adolescente, a jovem foi socorrida e levada até o hospital pelo irmão do menor que teria efetuado os disparos. A adolescente está internada na Santa Casa de Caridade de Formiga e o estado de saúde dela é estável.