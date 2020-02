A empresa Vale teve prejuízo de R$ 6,7 bilhões em 2019, principalmente por conta da tragédia de Brumadinho.

O rompimento da barragem de rejeitos na mina do Córrego do Feijão em Minas Gerais, em janeiro do ano passado, deixou 270 mortos e centenas de desabrigados.

A empresa precisou desembolsar R$ 28,8 bilhões depois do desastre para indenizar famílias, remediar os danos da tragédia e para descaracterizar as barragem semelhantes, para evitar novos desastres.

Além disso, 16 funcionários da Vale foram denunciadas por homicídio doloso, inclusive o ex-presidente da empresa Fabio Schvartsman. O prejuízo anulou todo o lucro do ano anterior da Vale. Em 2018 a empresa havia lucrado R$ 25,6 bilhões.