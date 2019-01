Pelo menos 50 pessoas morreram em decorrência do rompimento da barragem de Córrego do Feijão, operada pela Vale, conforme estimativa do prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo, o Neném da Asa (PV). Mais cedo, o Corpo de Bombeiros informou que 200 pessoas estão desaparecidas.

“Não temos mais detalhes porque está tudo acontecendo muito rápido”, diz. Segundo o chefe do executivo, a lama continua descendo o Rio Paraopeba e há preocupação com a comunidade ribeirinha. “As pessoas que moram perto do rio devem sair, pois há risco de transborde”, alerta.

No local, equipes de vários órgãos se reúnem para definir estratégias de atendimentos. Equipes médicas atendem as vítimas e realizam as triagens das vítimas no campo de futebol ao lado do Sistema de Comando de Operações (SCO) no Centro Social do Córrego do Feijão. Diversas pessoas ilhadas estão sendo resgatadas por 51 bombeiros e seis aeronaves da corporação a todo o momento.