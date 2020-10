Na manhã de 5 de outubro de 2017, o segurança Damião Soares Santos, 50 anos, ateou fogo na creche municipal Gente Inocente em Janaúba na região Norte de Minas Gerais e tornou-se o responsável pelo maior atentado da história da cidade.

Doze crianças na primeira infância morreram queimadas no massacre que deixou morta também a professora Heley Batista e o próprio incendiário. Nesta segunda-feira (5) completam três anos da tragédia e, separados com tamanha violência de seus filhos, pais das crianças aguardam indenização do município. Marido da professora reconhecida pelo ato heróico de retirar crianças do fogo, outras vítimas e familiares de crianças que hoje convivem com as sequelas do ataque também esperam um retorno da Justiça que a cada dia parece mais distante.

Transcorridos três anos, a Prefeitura Municipal de Janaúba paga a quantia de R$ 500 às famílias a cada trinta dias a título de antecipação. Enquanto corre na Justiça uma ação coletiva movida pela Defensoria Pública de Minas Gerais cujo valor final de indenização permanece sem definição, o município adianta este pagamento às vítimas. Frente à desilusão de um processo sem data para acabar, uma sentença individual trouxe uma ponta de esperança a estes que aguardam a resolução da ação coletiva contra o município de Janaúba em face daqueles que perderam seus entes queridos ou aguardam reparação pelos danos físicos e psicológicos decorrentes do atentado. Na semana passada, a Justiça decidiu pela primeira indenização referente à tragédia. O município foi condenado a pagar R$ 100 mil a um pai que perdeu o filho queimado na creche.

“Existe uma ação coletiva em benefício de familiares. Algum tempo depois que entramos com ela, o município fez um acordo para antecipar de forma parcial as indenizações. O valor de R$ 500 por mês está sendo pago desde o final de 2017 para familiares de crianças e outras vítimas que morreram ou sofreram lesões leves ou lesões graves. O que acontece é que além desta ação coletiva, entramos também com duas ações individuais. Uma delas trouxe retorno na semana passada quando a Justiça decidiu pagar a um pai, que estava divorciado da mãe do filho à época da tragédia, R$ 100 mil como compensação. A mãe já recebia da Prefeitura o adiantamento, mas o pai não e, por isso, entramos com esta ação individual”, esclarece o defensor público Gustavo Dayrell que move os processos ligados ao atentado à creche desde fevereiro de 2018.