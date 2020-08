Uma tragédia familiar aconteceu em Belo Horizonte nesta quarta-feira (19). Um menino de apenas 9 anos morreu depois de cair do 4º andar de um prédio, no bairro Santa Lúcia, Centro-Sul da capital.

Com o impacto da queda, a criança perdeu a vida antes mesmo da chegada do socorro. De acordo com a Polícia Militar, o garoto despencou de uma altura de 16 metros.

Assim que a vítima caiu no passeio, por volta das 10h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado. No entanto, um médico que passava pelo local chegou antes e constatou o óbito.

Tragédia