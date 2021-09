A Justiça determinou que a Cemig transfira para a Arteris, concessionária que administra a BR–381, a titularidade dos custos com a iluminação pública no trecho da rodovia Fernão Dias que corta Betim. A decisão atendeu a um pedido de liminar feito pela Prefeitura, que ingressou com uma ação civil na Vara da Fazenda Pública Municipal para que a concessionária seja responsável pela iluminação da rodovia, conforme prevê o contrato de concessão.

O município também pede o ressarcimento de R$ 7,9 milhões da Arteris e da Cemig pelo período em que a Prefeitura pagou os custos da iluminação, entre 2012 e 2019. Esse pedido de indenização ainda não foi avaliado pela Justiça.

Segundo a Procuradoria Geral do Município, a transferência da conta de energia elétrica para a Prefeitura lesou o erário público de Minas Gerais, pois o município é isento de ICMS e deixou de arrecadar cerca de RS 3,2 milhões. Se forem acrescidos de multa e correções, o montante ultrapassa RS 7 milhões devidos à Receita Estadual. Esse valor somado ao que já foi pago pela prefeitura acarreta um prejuízo aos cofres públicos de R$ 15 milhões.

De acordo com o jornal O Tempo, a ação ingressada pela Prefeitura aconteceu após a gestão descobrir, em 2019, que a iluminação no trecho da BR–381 estava sendo paga pelo município. Isso porque, em dezembro de 2012, a Secretaria de Obras requereu que os custos da iluminação do canteiro central fossem repassados para o município.