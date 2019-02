O Governo de Arcos, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, e a empresa Agrimig Calcário Agrícola iniciaram as obras de transferência da caixa – d’água que abastece o Distrito da Ilha, que será deslocada para uma estação 9,5m mais alto e passará ter uma caída natural e com a gravidade vai conseguir abastecer toda a comunidade, além de ampliar este serviço para aproximadamente 50 famílias que residem na Ilha de Cima.

Segundo informações do Secretário de Obras e Serviços Públicos, Eduardo Cunha, esse problema de abastecimento é antigo e gerava desconforto para os moradores, como a caixa – d’água não apresentava uma caída ideal, e era necessário que a bomba do poço artesiano funcionasse praticamente 24 horas para realizar o abastecimento, porém ela queimava constantemente e prejudicando o serviço de fornecimento de água. Vale ressaltar que a parte alta da Ilha era a região mais atingida com esse problema.

De acordo com o prefeito, Denilson Teixeira, essa iniciativa de transferência da caixa – d’água vai de encontro com a resolução de um problema antigo e que a Prefeitura vai elaborar um projeto para levar o abastecimento de água tratada para as principais comunidades rurais do município. “Estamos felizes por conseguir resolver esse problema antigo da comunidade da Ilha, agora vamos elaborar um projeto de abastecimento de água que contemplem todas as principais comunidades rurais,” enfatizou.