O Governo de Minas Gerais vai oferecer cerca de 100 vagas do Programa “Transforma Minas” em municípios de todas as regiões de Minas Gerais. As oportunidades serão destinadas ao cargo de superintendentes regionais de Educação, de Meio Ambiente, de Saúde e de Desenvolvimento Social. Para essas vagas, as inscrições terão início no mês de abril. O secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy, explica que os profissionais selecionados vão atender às demandas das secretarias envolvidas.

Segundo o governo, até o momento, essas foram as áreas indicadas por meIo de mapeamento e estão de acordo com a estrutura necessária às secretarias no interior no que se refere ao preenchimento de cargos de chefia, direção e assessoramento. Outras oportunidades poderão surgir de acordo com a necessidade da Regional.

No interior, a seleção também visa encontrar profissionais para ocuparem cargos de gestão. Em abril, os interessados poderão ter acesso a detalhes das vagas que serão ofertadas. Quem reside no interior de Minas e tem interesse em trabalhar na administração central em Belo Horizonte poderá se candidatar às funções desenvolvidas na capital. É só acessar a página oficial do programa para mais informações: www.transformaminas.mg.gov.br.

“O processo de seleção para as vagas nas regionais vai ocorrer da mesma forma e os critérios serão os mesmos. Com exceção do cargo de superintendente regional, que vai exigir algumas especificidades que lei determina. Nesse caso, só poderão concorrer funcionários públicos ligados à área da Educação. Precisamos de profissionais que contribuam para o desenvolvimento dos municípios”, destaca o secretário, lembrando que que o programa não criará novos cargos e, consequentemente, não trará novas despesas ao Estado.