A Prefeitura de Arcos, por meio da Comissão de Trânsito do município, iniciou nessa quinta-feira (10), uma operação de intervenções de mudanças no trânsito da cidade. Ações são decorrentes de medidas aprovadas para melhorar a mobilidade urbana e possibilitar segurança de condutores de veículos e pedestres que circulam pelas vias públicas cotidianamente.

Várias ruas e avenidas receberam novas sinalizações horizontais e verticais, com instalações de placas e faixas de pedestre. Quem transitar por esses locais visualizarão faixas educativas com informações que indicam as alterações das vias e cruzamentos, principalmente com a data de início da mudança de fluxo.

Na Avenida Sanitária, Trecho I, esquina com a Rua Jacaraipe, próximo do Supermercado BH, foi criada uma Mão Inglesa (Regime de Trânsito Especificamente adotar pela Inglaterra), que indica sentido oposto para veículos que transitam no local. Com adoção de duas conversões.

Já na Rua Assulino Batista, passa a ser sentido único centro/bairro, entre as ruas São Geraldo e Avenida Mansur de Souza Rabelo. Essa alteração foi realizada para desafogar o trânsito da rua Getúlio Vargas.

Na Avenida Sanitária, Trecho II, esquina com a Rua Dos Passos, próximo a Ponte do Bairro Olaria, foi aplicada a pintura das faixas de pedestre. Ação esta, que atende diversas solicitações encaminhadas a Ouvidoria Municipal (99127-1774).