Mais uma vez, o trânsito na rua Carlos Chagas será alterado. A partir de segunda-feira (16), no cruzamento da via com a rua Vereadora Maria Hilda, será proibido que os veículos sigam na Carlos Chagas sentido Terminal Rodoviário.

Segundo o Departamento de Trânsito do Município, a mudança será feita devido ao alto risco de acidentes no entroncamento da rua Doutor Carlos Chagas com a avenida Juca Pedro.