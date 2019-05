Em meio à explosão de casos de dengue, Minas vai precisar redobrar os cuidados contra mais uma doença transmitida por mosquitos. A febre do mayaro, enfermidade com sintomas idênticos à chikungunya, teve os três primeiros registros confirmados no Rio de Janeiro nesta semana. Para especialistas, a chegada no vírus em território mineiro é “questão de tempo” uma vez que o Estado tem todas as condições propícias para a proliferação do vetor.

De origem africana, ele é comum na região amazônica do país e já havia causado surtos em cidades como Belém do Pará. No entanto, até então, não havia sido detectada a presença do agente no Sudeste.

Incapacitantes, os sintomas da doença são marcados por febre alta e dores fortes nas articulações. Um quadro que, em casos mais graves, pode se prolongar por semanas, uma vez que o tratamento é feito apenas com analgésicos e antitérmicos.

Para o virologista e professor da UFMG Flávio Guimarães da Fonseca, apesar da inexistência de dados oficiais que confirmem a circulação do vírus em Minas, é impossível garantir que ele já não esteja por aqui.