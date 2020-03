A Federação Nacional do Trabalho Temporário e dos Serviços Especializados e o sindicato estadual da categoria – Fenaserhtt e Sindeprestem – estão definitivamente engajados nesse esforço nacional de proteção da população brasileira contra a grave ameaça do novo coronavírus. Estão tomando em seus próprios ambientes todas as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, órgãos estaduais e municipais para proteger as pessoas, pois entende que a preocupação maior nesse momento é com a saúde.

No entanto, o Brasil não pode ficar paralisado totalmente, sob o risco de provocar consequências mais drásticas do que o próprio vírus. Nesse sentido, algumas medidas anunciadas por governos estaduais e municipais, além de totalmente inócuas, levarão a um colapso no País.

A principal delas é a possível paralisação do transporte coletivo, público e privado, que atenta contra a inteligência. A grande maioria do pessoal da área da saúde (prioritária neste momento) e todo o pessoal terceirizado, repositores de mercadorias em supermercados, porteiros, bombeiros civis, bem como o da limpeza e tantos serviços essenciais se utilizam dos transportes coletivos. Num momento em que um dos vetores do combate à doença é a limpeza, imagine-se o caos urbano do lixo jogado nas ruas, da falta de pessoal nos prédios, nos hospitais, postos de saúde etc.

De tão insensata, medidas radicais como essa poderão levar a um agravamento da situação, em vez de colaborar com os esforços de todos no sentido de combater a dispersão do vírus.