O transporte hidroviário do Brasil utiliza apenas um terço da malha potencial utilizável, releva um estudo da Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgado nesta quarta-feira (2). Atualmente, a malha do Brasil é de 63 mil quilômetros, mas apenas 19,5 mil quilômetros (ou 30,9% do total) são usados.



Há uma série de fatores que explicam o baixo uso da malha hidroviária no país. Há entraves que envolvem questões de infraestrutura, operação, burocracia, além do baixo nível de investimento no modal.

O uso de hidrovias traz algumas vantagens quando comparado com outros modais, de acordo com a CNT. Ele costuma ser mais vantajoso financeiramente. O frete, por exemplo, é 60% menor do que o rodoviário e 30% mais em conta do que o ferroviário. Também é considerado menos poluente.