O transporte coletivo urbano de Divinópolis continua funcionando com horário de domingo. Mas a novidade a partir da próxima segunda-feira (27), quando parte do comércio retoma as atividades, é que serão disponibilizados reforços nos horários de pico.



De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública (Settrans), como medida de segurança e em combate ao coronavírus, ações como limpeza dos veículos, fiscalização e orientação sobre o uso de máscaras seguem sendo feitos.



Os horários de reforço dos ônibus serão entre 6h e 9h e de 16h às 20h. Segundo a Settrans, com a flexibilização do comércio, serão disponibilizados complementos das seguintes linhas: 04- 09- 10- 14- 17- 21- 21A-24- 27- 43- 61- 71-104-111-112-138-153-156-159-141-142.

O objetivo é atender a demanda da população, colocando mais ônibus em circulação nos horários de maior movimentação e evitar aglomerações.



Medidas preventivas

De acordo com o secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública, Marcelo Augusto, a Settrans está fiscalizando a capacidade de lotação dos coletivos.



“A partir desta segunda-feira, os ônibus não poderão exceder a capacidade dos usuários sentados. O não cumprimento da regra gera uma notificação para a empresa”, orientou.

Ele também falou sobre o uso de máscaras. “É importante ressaltar que, para a segurança de todos, nós recomendamos que os passageiros utilizem as máscaras, principalmente para os idosos. Como forma de prevenção e cuidado com a saúde pública”.



O secretário destacou, ainda, que os idosos têm respeitado as recomendações do Ministério da Saúde.

“Nós temos acompanhado o fluxo de pessoas idosas nos ônibus urbanos e constatamos que 85% dessa população está consciente, utilizando o transporte público fora do horário de pico. É importante que os mesmos continuem realizando esta medida de prevenção, já que fazem parte do grupo de risco”, ressaltou.



Higienização

As medidas preventivas, incluindo as limpezas dos veículos, continuam sendo realizadas pelo Consórcio Transoeste, que é composto por três empresas.



O ponto de limpeza no município fica localizado na última parada de ônibus da Rua Pernambuco, entre as Avenidas 1º de Junho e Getúlio Vargas, no Centro. A parada final dos veículos, localizado no Bairro Planalto, foi destinado à Exdil. Já a frota urbana da Transpratur recebeu as medidas de higienização na garagem.

