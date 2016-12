A Câmara de Arcos respondeu que considera o caso como “um problema pessoal” do vereador e que não vai emitir nenhum comentário oficial sobre a prisão dele até que a investigação seja concluída.

Ainda de acordo com a Promotoria, as investigações seguem no Ministério Público (MP) até oferecimento de denúncia à Justiça Eleitoral. As provas colhidas estão sendo analisadas, como informou o MP.