Parte dos mesários mineiros para as eleições deste ano vai ser convocada pela primeira vez por e-mail. A ação inédita faz parte de um projeto piloto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) que ocorrerá em parte das zonas eleitorais do Estado.

De acordo com o TRE-MG, a partir desta semana, os convocados receberão uma mensagem eletrônica, sem links e sem anexos. Ele então deve acessar o site do Tribunal e digitar o código de autenticação do e-mail recebido. Dessa forma, a convocação será validada. Outra forma de validação da convocação é o contato com o Disque-Eleitor (telefone 148).

A mensagem eletrônica é usada nos casos em que o e-mail dos mesários está atualizado no cadastro. Entre as cidades que confirmaram a nova forma de convocação para parte dos eleitores estão: Belo Horizonte, Contagem, Divinópolis, Montes Claros e Além Paraíba.

Os mesários ainda podem ser convocados por carta simples. Nesses casos, também é necessária a confirmação da convocação por meio da página do TRE ou pelo telefone 148. Dentre outras vantagens, as novas formas de convocação dão mais agilidade ao processo e diminuem as despesas com o envio de cartas registradas ou com o contato pessoal diretamente na casa do eleitor – padrões adotados até a última eleição.