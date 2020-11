Um trecho de 180 quilômetros da BR-040, entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, ficará sem cobrança de pedágios em 2021 e 2022. A medida foi anunciada pelo Ministério da Infraestrutura (Minfra), que comanda a jurisdição da rodovia.

De acordo com o órgão federal, o contrato entre a União e a concessionária que administra a BR acaba no início do próximo ano. O novo projeto está em fase de estudos, com leilão previsto para 2022.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) assumirá a gestão da rodovia no início de março de 2021 e enquanto a via estiver sob responsabilidade deles, não haverá cobrança de pedágio. “O projeto da nova concessão segue curso normal, sendo que a nova concessão deverá ter escopo diferente do atual contrato” explica o Minfra.

Atualmente, a concessionária responsável pelo trecho da BR-040 é a Concer, que o administra há 24 anos. A área abrange nove municípios de Minas e do Rio de Janeiro: Comendador Levy Gasparian, Três Rios, Areal, Duque de Caxias, Petrópolis e Rio de Janeiro, além de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Simão Pereira.