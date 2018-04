O grande número de acidentes e de mortes em um dos trechos da BR 354, entre as cidades de Arcos e Formiga tem sido alvo constante de apelos da população para que uma intervenção seja feita para que tantas tragédias sejam evitadas.

Depois de algumas reuniões do Deputado Federal Jaime Martins com membros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está sendo prevista a instalação de radares no trecho urbano da BR 354 que corta a cidade de Arcos.

Em um primeiro momento, foi solicitado pelo deputado, a pedido do vereador formiguense Sandromar Vieira (Sandrinho da Looping) que fosse analisada a possibilidade de instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) no trecho, mas a informação repassada pelo Dnit foi que “no local em apreço, existe uma rampa que impede a colocação de quebra-molas, segundo normas do CONTRAN”.

Porém, no mesmo ofício enviado em resposta ao pedido do deputado foi informado que “está em andamento edital para contratação do Novo Programa Nacional de Controle de Velocidade (PNCV), que antevê a instalação de equipamento no segmento em tela, tão logo seja dada ordem de início dos serviços”.

A instalação dos radares poderá solucionar o problema, uma vez que muitos dos acidentes registrados na “curva da morte” são causados por excesso de velocidade ou desatenção.