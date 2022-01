Na tarde deste sábado (15), um trecho da MG-050, no KM 80, entre Itaúna e Belo Horizonte, está bloqueado nos dois sentidos devido às péssimas condições da estrada decorrente ao intenso período de chuvas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os desvios, para os motoristas, serão em Itaúna e o Trevo do Modal. A orientação é para que os usuários da via peguem rotas alternativas pela BR-494 e MG-431, no sentido Belo Horizonte.

Por causa das chuvas dos últimos dias, Minas Gerais tem pelo menos outros 76 pontos de interdição em rodovias estaduais ou federais que cortam o Estado.