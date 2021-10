A Prefeitura de Formiga, por intermédio da Secretaria de Obras e Trânsito, fará a interdição, por período indeterminado, de parte da rua Antônio Rodrigues Nunes Neto, no bairro Novo Horizonte.

O trecho afetado será entre as ruas Teresinha Rosalina de Souza e Vereador José Veloso da Silva.

O motivo da interdição é para que sejam feitos reparos de manutenção na via que ficou danificada pelas chuvas dos últimos dias.

De acordo com a administração municipal, a equipe do Setor de Obras já está no local para fazer os ajustes necessários.