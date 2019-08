Os treinos dos atletas da escolinha de futebol da Associação dos Moradores do Engenho de Serra (Amores) voltam no sábado (10), no campo do Estrelinha, a partir das 8h.

O projeto, de iniciativa do vereador Sandrinho da Looping, teve início em 2014. O objetivo é atender crianças e adolescentes da região, oferecendo entretenimento e lazer por meio de atividades esportivas e também estimular o rendimento escolar.

A inscrição não tem custo para os atletas. O único pré-requisito para participar dos treinos é estar regulamente matriculado na escola e ter um bom comportamento.