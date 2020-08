O trem de passageiros que liga Belo Horizonte até Vitória, no Espírito Santo, já tem data para voltar a circular. Após mais de quatro meses parado por causa da pandemia do novo coronavírus, o serviço será retomado no dia 1º de setembro.

Segundo a Vale, empresa que administra o trem, vários protocolos de saúde serão adotados para evitar a transmissão da Covid-19 dentro dos vagões. As medidas serão aplicadas durante a compra das passagens, no embarque e no decorrer da viagem.

Além do uso obrigatório de máscaras, os passageiros terão a temperatura aferida antes de entrar no trem. Os assentos serão reduzidos para garantir o distanciamento entre os usuários. As áreas comuns, como banheiros, terão a limpeza intensificada.

A Vale ainda recomenda que as passagens sejam compradas pela internet, neste site, para evitar aglomerações nas bilheterias. A empresa ainda vai reduzir o prazo de compra antecipada.