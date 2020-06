Um forte terremoto de magnitude 6,9 na escala de Richter foi registrado nesta quarta-feira (3) entre as regiões de Arica, Parinacota e Atacama, no Chile, mas até ao momento não foram relatadas vítimas ou danos.

Segundo informação divulgada pelo Ministério do Interior chileno, o tremor ocorreu a 50 quilômetros a sudoeste de San Pedro de Atacama, cidade que fica na Cordilheira dos Andes, no nordeste do Chile.

O Ministério do Interior chileno, citando o Centro Sismológico Nacional, disse que as características do sismo “não reúnem as condições necessárias para gerar um tsunami nas costas do país”.

Quanto à intensidade, foram registrados diversos valores, consoante as comunas e regiões, tendo a máxima sido VI (escala de Mercalli), em três comunas da região de Antofagasta. O tremor foi sentido nas regiões de Arica e Parinacota, Tarapacá, Antofagasta e Atacama.