Uma pesquisa revelou que 74% das mulheres que atuam em instituições de segurança pública e Forças Armadas já sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho. O estudo escutou 2 mil mulheres e foi conduzido pelos juízes Mariana Aquino e Rodrigo Foureaux.

A pesquisa foi apresentada nesse sábado (10) no Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher. Na oportunidade, os magistrados autores responsáveis pelo levantamento apresentaram um anteprojeto de lei com o objetivo de prevenir e coibir o assédio na área.

“As instituições devem adotar, como política institucional, medidas que conscientizem os servidores, policiais e militares, sobre a necessidade de prevenir, coibir e erradicar o assédio sexual dentro das instituições. Até porque elas, dentre as suas diversas finalidades, tratam da prevenção e combate à violência na sociedade, mas não cuidam dessa questão em âmbito interno”, afirma Rodrigo Foureaux, juiz de direito e especialista em Segurança Pública e Direito Militar.

Segundo a juíza federal da Justiça Militar, Mariana Aquino, a pesquisa foi realizada em função da necessidade de levantar dados e informações sobre o assédio sexual nas instituições de segurança pública e Forças Armadas do Brasil.

“Nosso objetivo macro é engajar a população e o Poder Público nessa importante causa e fomentar a adoção de medidas preventivas e de combate a esse tipo de violência no país”, destaca. Ambos os autores do estudo possuem vivência e experiência profissional na área, pois já atuaram na carreira militar, e, atualmente, lidam academicamente com a Segurança Pública e o Direito Militar.

Estudo aponta alto índice de assédio

Se o número de mulheres assedias nas instituições é alto, o de mulheres que não denunciam é ainda maior. Segundo o levantamento, do total das vítimas de assédio, 83 % não denunciaram, principalmente por “não acreditarem na instituição”, por “medo de sofrer represália”, por “medo de se expor ou de atrapalhar a carreira”. A pesquisa revelou, ainda, que a maioria das mulheres que denunciou o assédio sofreu represálias (51%) e o assediador não foi punido

“As instituições ou não adotam política de prevenção e combate ao assédio sexual ou o que fazem é insuficiente”, destaca Rodrigo Foureaux.

Foram colhidos cerca de 700 relatos de mulheres que apresentam detalhes das violências sofridas.

“Há relatos de estupro que ‘não deram em nada’, além de inúmeros relatos absurdos e chocantes, muito difíceis de serem escritos e lidos. Há várias mulheres que disseram ter tido depressão e pensamentos suicidas; inclusive, uma das nossas entrevistadas afirmou que pensou em matar o assediador. Várias mulheres relataram sequelas e a realização de tratamento médico e psicológico. Há um alto número de relatos de que chefes e superiores hierárquicos pedem favores sexuais para concederem privilégios e benefícios para as mulheres na carreira”, explica Mariana Aquino.

Fonte: O Tempo Online