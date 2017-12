Em menos de uma hora e meia, três acidentes foram registrados na BR-354, na noite dessa terça-feira (26). As ocorrências foram registradas nos km’s 484,485 e 492 da rodovia e não houve vítimas fatais.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Formiga (PMRv), chovia no momento dos acidentes.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 19h, no km 485. O condutor de um caminhão, um homem de 46 anos, seguia sentido Formiga/Arcos e ao passar pelo trevo de acesso à MG-439 (trevo de Pains) perdeu o controle direcional. O veículo tombou fora da pista.

O segundo acidente ocorreu por volta das 19h40. O condutor de uma carreta britem, um homem de 36 anos, perdeu o controle direcional do veículo ao fazer uma curva no km 492 (nas proximidades da “curva da morte”). A carreta deu “L” na pista e atingiu a outra mão. A pista ficou interditada por cerca de 2 horas e meia para retirada do veículo.

O terceiro acidente foi registrado por volta das 20h15, na altura do km 484, próximo ao posto Minas Gerais (antigo posto Barreiro) e ocorreu devido à queda de uma árvore na pista. A ocorrência envolveu um Fiat/Pálio e uma pick-up Strada.

De acordo com os envolvidos, o motorista do Pálio se deparou com a árvore caída sobre as duas pistas e freou bruscamente, o condutar da pick-up que seguia atrás não conseguiu frear e bateu na traseira do Pálio. A árvore foi retirada com auxílio de outros condutores.

Ainda segundo a PMRv, ninguém se feriu nos acidentes.