Um homem foi preso e três adolescentes apreendidos pela Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira (3) pelo cometimento de vários delitos em cidades da região.

Tudo começou quando o cidadão, de 32 anos, foi até o quartel da PM em Iguatama, às 09h30 de ontem, relatando que na noite anterior havia sido rendido por três jovens, que armados com um revólver, o obrigaram a seguir no seu carro particular para Lagoa da Prata, onde cometeram um assalto em um posto de combustível daquela cidade. Em seguida, teriam vindo para Arcos e praticado outro roubo, desta vez, a três adolescentes no Bairro São Judas, levando os telefones celulares dos menores mediante violência e grave ameaça.

Com a informação, policiais militares de Arcos e Iguatama montaram uma força tarefa e, após o cruzamento de dados, chegaram até os menores infratores, sendo dois de Iguatama, ambos de 16 anos; e um de Arcos, de 15 anos de idade e com uma ficha policial recheada pelo cometimento de diversos furtos e roubos, além do envolvimento com o tráfico de drogas.

Uma réplica de arma de fogo (revólver calibre 45) foi localizada com o infrator de Arcos, que tentou dispensá-la quando percebeu a aproximação dos militares. Os telefones celulares roubados no Bairro São Judas também foram recuperados.

Desconfiados da versão do solicitante, de 32 anos, os militares o interpelaram até chegarem à verdade dos fatos. O cidadão que disse ter sido sequestrado na verdade havia auxiliado os menores infratores, emprestando e dirigindo o automóvel para que eles cometessem os atos infracionais. Num determinado momento, eles foram até a cidade de Pains para praticarem outro roubo, mas acabaram desistindo. Tudo teria sido feito em troca de favores sexuais com os adolescentes.

Com isso, o cidadão recebeu voz de prisão pelos crimes de comunicação falsa de crime e corrupção de menores. Já os adolescentes foram apreendidos pelos roubos em série, sendo todas as partes conduzidas à Delegacia Regional de Formiga, juntamente com a réplica de arma de fogo apreendida e os telefones celulares recuperados.