Três bombeiros morreram durante o combate a um incêndio na casa de Striptease e uisqueria, Whiskeria Quatro por Quatro, no Centro do Rio de Janeiro/RJ, na tarde desta sexta-feira (18).

Outro bombeiro foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Segundo informações iniciais, ele está na sala vermelha em estado grave. As identificações ainda não foram confirmadas.

A licença de funcionamento do prédio estava regularizada junto ao Corpo de Bombeiros.

Os prédioS vizinhos ao estabelecimento precisaram ser esvaziados.

Incêndio atinge Whiskeria Quatro por Quatro no Centro do Rio (Foto: Saulo Angelo/Futura Press/Estadão Conteúdo)

O Corpo de Bombeiros informou que vai abrir uma sindicância para apurar as causas do ocorrido.

“Equipes de assistentes sociais já estão em contato com os familiares das vítimas. O CBMERJ está consternado com a notícia e se solidariza com parentes, amigos e colegas de farda”, acrescentou a corporação.

