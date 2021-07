No fim da manhã desta terça-feira (13), o Corpo de Bombeiros Militar de Itaúna foi informado sobre um incêndio em uma residência na rua Egídio Nogueira Maia, bairro Piedade.

Foi empenhado duas viaturas, sendo uma Auto Bomba (AB) e um Auto Salvamento (AS) para atendimento da ocorrência.

Ao chegar no local, os militares se depararam com a residência em chamas por todos os cômodos.

Com técnicas de combate a incêndio urbano como jatos compactos e exaustão hidráulica, os militares debelaram as chamas com sucesso e ventilaram o ambiente para que o fogo não retornasse.

Após as chamas extintas, foi realizado rescaldo nos materiais acumulados na casa.

De acordo com o Cobom, a causa do incêndio ainda será analisada pela perícia, mas tudo indica que foi devido a uma vela acesa que caiu sobre um amontoado de roupa.

Nenhuma pessoa ficou ferida, mas três cachorros morreram queimados.

Uma moradora das proximidades sofreu intoxicação pela fumaça e foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Manoel Gonçalves.

Ao todo, foram gastos 10 mil litros de agua.

Fonte: Corpo de Bombeiros

Foto: divulgação Corpo de Bombeiros

Foto: divulgação Corpo de Bombeiros

Foto: divulgação Corpo de Bombeiros

Foto: divulgação Corpo de Bombeiros Foto: divulgação Corpo de Bombeiros