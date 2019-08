Um acidente entre dois veículos de passeio foi registrado na noite desse domingo (25) na BR-354, em Arcos.

De acordo com informações do Samu, no local, a equipe encontrou nove vítimas. Destas, três não se feriram e recusaram socorro.

Entre as outras seis estavam: uma menina de 10 anos, uma menina de 3, 1 bebê de dois meses, um jovem, de 21 anos, se queixando dor no braço esquerdo, uma mulher de 31, com contusão na perna esquerda e um homem, de 33 anos, com pressão alta.