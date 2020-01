Redação Últimas Notícias



Uma colisão entre dois veículos vitimou três crianças e duas jovens na MG-050, nesse sábado (4).



O acidente foi registrado por volta das 18h, na altura do km 267, em Piumhi. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PRE), o condutor de um Fiat/Pálio seguia pela rodovia e ao entrar em uma curva se deparou com um Honda/Civic rodando na pista. O jovem não conseguiu evitar a colisão.



Aos militares, o motorista do Honda, com placas de Sertãozinho (SP), contou que perdeu o controle da direção e rodou na pista, invadindo a contramão. O Corpo de Bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.



As crianças, um menino de 4 anos e duas meninas de 10 anos seguiam no Honda Civic para Sertãozinho. O menino e uma das meninas eram irmãos e seguiam viagem com os pais. A outra criança era sobrinha do casal.



As outras vítimas fatais, duas jovens de 23 e 25 anos, seguiam no Pálio para a cidade de Carmo da Mata. O condutor do veículo e outro passageiro se feriram.



As vítimas feridas foram socorridas para hospitais em Piumhi e Passos. De acordo com o portal A Cidade On, de Ribeirão Preto/SP, o pai das crianças, de 37 anos, sofreu escoriações e está internado e a esposa dele, de 30 anos, precisou ser submetida a uma cirurgia e está internada e inconsciente.



Os rapazes que estavam no Pálio também estão internados. Não há informações sobre o estado de saúde deles.