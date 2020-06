Da Redação

Três detentos da Penitenciária Regional de Formiga foram diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19). Eles cumprem pena em regime fechado e vieram para o município recentemente, trazidos da região metropolitana de Belo Horizonte.

O resultado dos exames dos doentes foi entregue na manhã desta quarta-feira (10), porém, de acordo com o diretor-geral da unidade prisional, Ronaldo Gomides, estavam isolados há 10 dias, desde que apresentaram os primeiros sintomas da doença, sendo tomadas todas as medidas previstas em protocolo, para evitar novas contaminações no interior da penitenciária.

Após o resultado dos exames, a temperatura de outros detentos foi medida e será analisada a necessidade de testar outros presos e policiais penais que tiveram algum contato com os doentes.