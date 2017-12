Agentes das forças de segurança pública de Minas Gerais buscam três detentos que fugiram do Complexo Penitenciário Nelson Hungria em Contagem, na Grande BH, na madrugada desta terça-feira (19).

A Secretaria de Estado e Administração Prisional (SEAP) explicou que, por volta de 5h, agentes penitenciários estavam realizando uma ronda e encontraram uma corda feita com lençóis pendurada em um muro do presídio.

As celas e os pavilhões foram vistoriados e foi notada a falta de três detentos. Fernando Raimundo de Souza, de 31, Felipe Moreira Quirino, de 26 e Thales Viana Rodrigues, de 32 anos.

Histórico

Um Registro de Evento de Defesa Social (REDS) foi registrado pela Polícia Militar e, de acordo com a Seap, a direção da Nelson Hungria instaurou uma investigação na unidade para apurar a fuga dos detentos.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que Fernando Raimundo de Souza, fugitivo desta manhã, está citado em 16 processos como réu. O homem começou a cumprir penas socioeducativas ainda em 2003, quando era menor de idade. Em 2008 ele foi preso em flagrante por furtos e roubos, conseguiu fugir, mas foi localizado e preso novamente, em São Joaquim de Bicas, ainda em 2008.

No ano seguinte, Fernando começou a cumprir pena na Nelson Hungria, onde permaneceu até esta madrugada. Na ficha criminal do detento também está citado o envolvimento com o tráfico de drogas.

Já Felipe Moreira Quirino é natural de Ipatinga e trabalhava como eletricista. Conforme o TJMG, o homem tem 10 processos como réu e os julgamentos foram realizados por carta precatória. Os crimes da condenação do detento, no entanto, não foram informados, assim como os dados referentes à condenação de Thales Viana.