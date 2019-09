Redação Últimas Notícias

As escolas municipais Angelita Gomes Pereira, Benedita Gomide Leite e Lídia Braga receberam, neste mês, a etapa mensal do Campeonato Interclasses.

A competição, que é promovida pela Secretaria de Educação e Esportes, é realizada durante o ano letivo nas modalidades queimada, handebol e futsal.

De acordo com a Prefeitura, na Escola Municipal Angelita Gomes Pereira 50 alunos participaram das partidas. Já na Escola Municipal Benedita Gomide Leite, 85 estudantes estiveram envolvidos nos jogos. As disputas na Escola Municipal Lídia Braga contou com a participação de 140 competidores.

No primeiro semestre, as disputas foram realizadas nas escolas Célia de Melo Eufrásio, Miralda da Silva Carvalho, José Honorato de Castro, Paulo Barbosa e Arlindo de Melo.















Fotos: Decom/Divulgação