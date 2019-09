Redação Últimas Notícias

Um condutor, de 31 anos, sofreu um acidente na manhã desta quarta-feira (1) na BR-354. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista seguia sentido Iguatama/Arcos quando na altura do km 469 perdeu o controle direcional do veículo ao realizar uma ultrapassagem.

Ainda segundo a PRE, o motorista teria perdido o controle direcional devido à ondulações na pista.

O veículo Fiat/Uno capotou e parou fora da pista. O condutor e um passageiro, de 39 anos, naturais de Formiga e uma passageira, de 35 anos, natural de Pains, sofreram ferimentos leves.