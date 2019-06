Redação Últimas Notícias

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um veículo de passeio deixou quatro pessoas feridas na noite desse sábado (22). A colisão ocorreu no km 195 da rodovia MG-050, em Formiga.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor da caminhonete seguia sentido Formiga, quando se deparou com o condutor do Fiat/Punto realizando uma conversão para entrar na estrada de acesso à igreja de Santa Rita. O motorista não conseguiu evitar a colisão. Segundo a PRE, com o impacto os dois veículos foram parar em um buraco.

O condutor do veículo de passeio, de 38 anos, ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos graves. A passageira de 30 anos sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Samu.