Três pessoas ficaram feridas em dois acidentes registrados nessa terça-feira (23) na rodovia BR-354. Ambos os acidentes envolveram caminhões e carros.

No primeiro acidente, registrado no km 489 da rodovia, próximo ao trevo de Pains, a colisão foi entre uma carreta e um Fiat Linea, que seguiam sentido Arcos/Formiga. O casal que estava no carro ficou preso às ferragens. Os ocupantes foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, o homem com ferimentos graves e a mulher com ferimentos leves e encaminhados para o hospital de Arcos. Posteriormente, o homem foi encaminhado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

O segundo acidente foi registrado próximo à ponte do rio Santana, em Formiga. O homem que estava no veículo foi levado para o Hospital Municipal em estado grave. A unidade não informou o estado de saúde dele. Os motoristas dos caminhões não tiveram ferimentos.