O Atlético venceu o Atlético-GO por 4 a 3 na noite deste sábado (19), no estádio Olímpico, em Goiânia, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

Em um jogo muito movimentado, diante de um adversário que apresentou um bom desempenho, o Galo contou com uma noite inspirada do atacante Keno para conseguir o triunfo que lhe valeu a ponta da tabela.

Após um primeiro tempo em que participou muito do jogo, mas pecou nas conclusões ao gol, o camisa 11 do Galo deslanchou na segunda etapa.

Aos sete minutos, Keno converteu pênalti sofrido por Nathan e empatou o jogo em 1 a 1.

Aos 19 minutos, o atacante aproveitou o erro na saída de bola dos donos da casa e bateu na saída de Jean, para marcar o terceiro do Alvinegro.

Por fim, o atacante mostrou oportunismo para completar de cabeça, dentro da pequena área, cruzamento de Mariano pela direita, fazendo o quarto do Atlético.

Após a partida, o atacante comemorou a atuação de gala e triunfo que deixou o Galo na liderança do Brasileirão.

“Temos que valorizar essa vitória, foi muito importante. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. O campo está um pouco pesado, mas a gente correu o tempo inteiro. Tomamos o gol e não deixamos de lutar, de correr. Fico feliz pelo gol, mas o mais importante foram os três pontos. Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, é um campeonato que tem que pontuar bastante. Então, fico muito feliz pelos três gols e pela vitória”, afirmou o jogador, em entrevista ao canal Premiere.

“Pedala, Keno”

Além dos três gols, um episódio curioso marcou a grande noite de Keno no estádio Olímpico.

Na comemoração do seu primeiro gol no confronto, o atacante deixou a alegria de lado por alguns instantes e ficou bravo com uma comemoração mais entusiasmada do zagueiro Gabriel, que foi opção no banco de reservas.

As imagens da TV flagraram o camisa 11 irritado por ter recebido um tapa na nuca do zagueiro durante a celebração.

O episódio, inclusive, gerou risadas dos demais jogadores que presenciaram o fato.

Nada que abalasse o atacante, que ainda marcou mais duas vezes, voltou a comemorar alegremente com o elenco, mas dessa vez com Gabriel mais comedido.

Matéria do Hoje em Dia