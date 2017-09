Em um mesmo dia, a Polícia Militar de Formiga cumpriu três mandados de prisão.

Por volta das 15h, dessa quinta-feira (31), durante um patrulhamento pela rua Francisca Maria de Jesus, no bairro Industrial, os militares abordaram um homem de 51 anos.

Foi constatado que havia um mandado de prisão em desfavor dele.

O segundo casoocorreu por volta das 16h, quando militares deslocaram-seaté a comunidade de Padre Doutor com mandado de prisão em desfavor de um jovem de 24 anos.

O suspeito foi abordado em uma casa de acolhimento.

De acordo com a terceira ocorrência, registrada no final da tarde, os policiais abordaram um homem de 35 anos durante patrulhamento na rua Nicolau José Mizerani, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Foi verificado que também havia mandado de prisão em aberto contra ele.

Os três envolvidos foram encaminhados para a Polícia Civil.